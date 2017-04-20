Установлены личности трех погибших при крушении судна в Черном море

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Установлены личности трех моряков, погибших при крушении грузового судна недалеко от Керченской переправы в Черном море, сообщает ТАСС.
Опознано тело россиянина Андрея Ведерникова – старшего помощника капитана, а также двух граждан Украины – матроса Николая Ганчевского и моториста Гончаренко.
Судьба еще восьми членов экипажа все еще остается неизвестной.
По предварительным данным, судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна. Приблизительная глубина в месте передачи сигнала – 100 метров.
По факту крушения грузового судна возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".