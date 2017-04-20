Установлены личности трех погибших при крушении судна в Черном море

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Установлены личности трех моряков, погибших при крушении грузового судна недалеко от Керченской переправы в Черном море, сообщает ТАСС.

Опознано тело россиянина Андрея Ведерникова – старшего помощника капитана, а также двух граждан Украины – матроса Николая Ганчевского и моториста Гончаренко.

Судьба еще восьми членов экипажа все еще остается неизвестной.