20 апреля 2017, 13:41

Происшествия

Установлены личности трех погибших при крушении судна в Черном море

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Установлены личности трех моряков, погибших при крушении грузового судна недалеко от Керченской переправы в Черном море, сообщает ТАСС.

Опознано тело россиянина Андрея Ведерникова – старшего помощника капитана, а также двух граждан Украины – матроса Николая Ганчевского и моториста Гончаренко.

Судьба еще восьми членов экипажа все еще остается неизвестной.

Грузовое судно "Герои Арсенала" под флагом Панамы подало сигнал SOS рано утром 19 апреля. На борту находилось 12 членов экипажа – два россиянина, девять украинцев и один грузин.

По предварительным данным, судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна. Приблизительная глубина в месте передачи сигнала – 100 метров.

По факту крушения грузового судна возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

погибшие крушение судна установление личности чп



