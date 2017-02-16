Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2017, 18:15

Происшествия

Почти 50 человек погибли от взрыва заминированного автомобиля в Багдаде

Фото: AP/Ali Abdul Hassan

Взрыв в центре столицы Ирака унес жизни 47 человек, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на медиков. Сработала бомба, спрятанная в автомобиле на юге Багдада.

Десятки человек пострадали в результате инцидента.

Заминированную машину припарковали в зоне автомастерских и торговли подержанными автомобилями.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация, но, по данным издания, все последние атаки в городе проводило "Исламское государство" (экстремистская организация запрещенная в России).

погибшие взрыв Багдад чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика