Почти 50 человек погибли от взрыва заминированного автомобиля в Багдаде

Фото: AP/Ali Abdul Hassan

Взрыв в центре столицы Ирака унес жизни 47 человек, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на медиков. Сработала бомба, спрятанная в автомобиле на юге Багдада.

Десятки человек пострадали в результате инцидента.

Заминированную машину припарковали в зоне автомастерских и торговли подержанными автомобилями.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация, но, по данным издания, все последние атаки в городе проводило "Исламское государство" (экстремистская организация запрещенная в России).