Число погибших при обрушении казармы под Омском увеличилось до 23

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Число военнослужащих, погибших при обрушении казармы под Омском, увеличилось до 23, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 18 погибших, 19 раненых и пяти пропавших без вести. Поиски людей под завалами закончены.

Напомним, вечером 12 июля в Омске обрушились перекрытия четырехэтажного здания учебного центра ВДВ. Одна из рассматриваемых версий произошедшего – нарушения при ремонтных работах, проводимых в здании.

В связи с произошедшим министр обороны Сергей Шойгу поручил проверить остальные отремонтированные здания в военном городке. По факту обрушения казармы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

В Омск уже прибыл военно-транспортный самолет, который доставит раненых в Москву, их примут военные госпитали имени Бурденко и имени Вишневского.