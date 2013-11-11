Форма поиска по сайту

11 ноября 2013, 11:26

Происшествия

Два человека погибли под завалами дома в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

В результате обрушения жилого дома в Подмосковье из-за взрыва газа два человека погибли, один из них - ребенок.

Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Кроме того, под завалами находятся еще пять человек.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья взорвался газ. ЧП произошло в поселке Загорские Дали.

По данным спасателей, бытовой газ взорвался в 9-этажном жилом доме. Есть разрушения между восьмым и девятым этажами, повреждены четыре квартиры.

Как сообщает пресс-служба подмосковного правительства, расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

