Житель Марокко увидел в телешоу "умершую" жену

Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин

Житель Марокко Абрах Мохаммед увидел в местном телешоу жену, которая, как он считал, погибла в автокатастрофе в 2014 году, передает The Independent.

Два года назад в одну из больниц Касабланки доставили женщину в тяжелом состоянии. Врачи заявили родственникам, что она, вероятно, не выживет, но им придется оплатить лечение. Ее муж – Мохаммед – съездил в свою деревню и назад, но когда он вернулся, женщина умерла.

В больнице мужчине выдали тело, подготовленное для погребения и обернутое в саван, он не стал сверять личность.

Однако недавно друзья Абраха сообщили ему, что увидели его жену в аналоге российской передачи "Жди меня". Участница программы назвала имя Мохаммеда и сообщила, что они потеряли связь в 2014 году.

Пока точно не известно, действительно ли женщина является супругой марроканца, и не сообщается, что на самом деле произошло после той аварии. По данным местных СМИ, в больнице тогда могли выдать тело другой женщины.