Более тысячи человек погибли из-за урагана "Мэтью" в Гаити

Число погибших в результате урагана "Мэтью" в Гаити превысило тысячу человек, сообщает "Лента.ру". Там началась эпидемия холеры, умерших хоронят в общих могилах.

Ранее глава МВД Гаити Франсу Аник опроверг информацию о гибели 877 человек. Накануне, 9 октября он заявил, что стихия унесла жизни всего 288 человек. Аник добавил, что некие лица нарочно завышают число погибших, чтобы получить денежные средства их фондов.

"Мэтью" – самый сильный ураган в Карибском бассейне за последние десять лет. Он достиг пятой (высшей) категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость доходила до 230 километров в час. Позднее он ослабел до первой категории.