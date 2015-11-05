Визуальное опознание жертв крушения А321 завершено

Фото: ТАСС/Марины Лысцева

Визуальная идентификация тел жертв крушения российского самолета Airbus A-321 завершилась. Об этом сообщил глава комитета по законности и правопорядку правительства Петербурга Леонид Богданов, передает "Интерфакс".

"На сегодня мы можем говорить о завершении работы по отбору образцов для генетической экспертизы. Также завершена работа по визуальному опознанию тел погибших", - сказал Богданов.

По его словам, на сегодня опознано 58 тел, из них 31 – тела жителей других регионов России. К настоящему времени родственникам выдано четыре тела: двое из них жители Великого Новгорода, двое – жители Пскова.

Также продолжается прием документов для страховых выплат, а следователи проводят в Пулкове осмотр материальных ценностей и одежды жертв авиакатастрофы.

В ближайшее время родственники, которые не смогли визуально опознать останки, будут отправлены домой. Их будут вызывать в Петербург по итогам генетической экспертизы, сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

При этом он не исключил, что ряд погибших так и не будет идентифицирован, и предположил, что для увековечивания их памяти родственникам предложат создать мемориал. Но, по его словам, это может произойти лишь через некоторое время.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".