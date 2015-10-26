Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Филевской линии метро произошел сбой в движении поездов. Составы между "Багратионовской" и "Александровским садом" не курсировали примерно полчаса, сообщает пресс-служба метрополитена.

В 17.54 неизвестный спрыгнул на пути на станции "Киевская". Мужчина хотел совершить суицид и положил голову на рельсы. Машинист прибывающего на станцию поезда остановил состав.

Молодого человека не могли поднять с рельсов на протяжении получаса. В результате движение поездов в сторону центра было остановлено.

В настоящее время движение восстановлено. Правоохранители опрашивают свидетелей произошедшего. По предварительным данным, мужчина погиб.

Напомним, пять дней назад на Калининской линии метро произошел сбой. Поезда на желтой ветке метро ходили с увеличенными интервалами из-за технических неполадок.

В результате на станциях произошло скопление пассажиров.