В поездах наземного метро не будет тамбуров и появится третья дверь

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В новых вагонах для пригородных электричек и наземного метро исчезнут тамбуры, появится третья дверь, а потолки оборудуют поручнями, сообщает пресс-служба Демиховского машиностроительного завода, который будет производить новые экспрессы.

Кроме того, сидячие месте в таких вагонах будут расположены вдоль стен, как в метро. По словам министра транспорта Московской области Александра Зайцева, средняя скорость такого поезда составляет 61 км/ч, вместо обычных 41 км/ч. Вместимость новых вагонов должна увеличиться примерно на 60%, а с появлением дополнительной третьей двери повысится скорость посадки-высадки пассажиров.

Напомним, что для улучшения транспортного сообщения между Москвой и областью был разработан проект так называемого наземного метро. Его суть в том, чтобы пригородные поезда по 10 направлениям ходили с интервалом в 4 минуты, почти как в настоящем метро, а поездка была комфортной.

Проект наземного метро включает в себя строительство путей по 10 направлениям. Всего появится 230 километров дополнительных путей из области в центр Москвы. Первые участки запустят в 2015 году. Конечными станциями станут крупные города - Крюково, Шереметьево, Пушкино, Железнодорожный, Балашиха, Люберцы, Домодедово, Подольск, Одинцово и Нахабино.

Ежедневно в Москву из области ездят 2,5 миллиона человек. Из них 1,3 миллиона ездят на автомобилях, 500 тысяч - на наземном общественном транспорте и 700 тысяч - на электричках.