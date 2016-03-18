На МКЖД пустят "Ласточки" с автопилотом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На Московской кольцевой железной дороге (МКЖД) запустят "Ласточки" с системой автоматического ведения поездов. Как сообщает пресс-служба РЖД, такая же система использовалась на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Первое время она будет работать в режиме подсказок машинисту, но в перспективе сможет управлять движением поездов полностью автоматически. Машинист при этом будет контролировать весь процесс.

Действие этой системы основано на технологиях GPS/ГЛОНАСС и связи стандарта GSM-R, которыми будут оборудованы все поезда. Она позволит отслеживать скорость "Ласточек" в режиме онлайн и корректировать график движения составов, а также контролировать дистанцию между ними.

Вся информация со спутников будет поступать в центр управления движением в Москве. В случае возникновения нештатной ситуации, система оповестит диспетчера и по каналам связи GSM-R и автоматически передаст машинистам новый график движения поездов.

Подобная система была задействована на зимних Олимпийских играх в Сочи. Тогда было перевезено около 4,8 миллиона пассажиров, а электрички соблюдали график на 99,6 процента.

Как МКЖД экономит время

В тестовом режиме движение по Малому кольцу планируют пустить в апреле 2016 года, а полностью железная дорога откроется для пассажиров 2 сентября. Ее протяженность составит 54 километров. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5-6 минут в часы пик. Весь планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.

На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Для оплаты проезда будут действительны все городские билеты и льготы, а пересадки между метро и МКЖД будут бесплатными для пассажиров.

Новые "Ласточки" будут двигаться практически бесшумно и смогут разгоняться до 120 километров в час. В каждом вагоне появится мультимедийный экран, бесплатный Wi-Fi и туалеты. Комфортную температуру в вагоне обеспечит климат-контроль.