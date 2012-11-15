Билеты в плацкартные вагоны подорожают на 20%

Билеты в плацкартные вагоны в 2013 году подорожают на 20%

Со следующего года билеты в плацкартные вагоны подорожают в среднем на 20%. По словам главы Минтранса Максима Соколова, подобная индексация необходима для сохранения существующих маршрутов и спроса на такие перевозки.

"Также надо подтягивать себестоимость перевозки к цене билета. Здесь другого рецепта, к сожалению, нет, надо формировать именно такую, справедливую, модель ценообразования. Либо - прямое субсидирование, но такой возможности сегодня у бюджета нет", - сообщил "Российской газете" Соколов.

На сегодняшний день около 115 пассажиров в год путешествуют поездами дальнего следования. Из них 70% выбирают плацкартные и общие вагоны. В настоящий момент средняя стоимость плацкарта составляет 860 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2013 году стоимость билетов в плацкартный вагон увеличится на 10%, а в купе и люкс – на 5%. При этом стоимость СВ должна остаться прежней.