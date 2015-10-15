Поезда на красной ветке метро следовали с задержками

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На Сокольнической линии метро произошел технический сбой, из-за которого поезда следовали с задержками. Около 13.00 неполадки были устранены, сообщили m24.ru по телефону "горячей линии" подземки.

"Сейчас поезда следуют без задержек", – сказал собеседник.

Как рассказывали очевидцы, пассажирам одного из составов на станции "Кропоткинская" пришлось прождать отправления поезда в сторону станции "Парк Культуры" около 20 минут.

Машинист поезда по громкой связи объявил, что "отправление задерживается по техническим причинам".

Напомним, что сегодня утром движение также задерживалось на Таганско-Краснопресненской линии. От "Планерной" до "Пушкинской" составы следовали с увеличенными интервалами.

В пятницу, 9 октября, похожая ситуация произошла на Арбатско-Покровской линии. Тогда движение поездов было ограничено на участке от станции "Киевская" до станции "Молодежная". Причиной задержки стала техническая неисправность одного из составов.

В тот же день на участке от станции "Партизанская" до "Щелковской" пришлось приостановить движение поездов из-за падения человека на рельсы.