В Литву из России можно будет доехать поездом Москва-Калининград

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Отмененный поезд "Москва-Вильнюс-Москва" цепляют к поезду "Москва-Калининград". Об этом заявил руководитель московского представительства АО "Литовские железные дороги" в РФ Юрий Фереферов.

"Литовский поезд теперь цепляют к поезду Калининград-Москва, объединили два поезда. Тут литовская сторона была заинтересована в сохранении этого поезда", — цитирует его "Русская служба новостей".

Прямого железнодорожного сообщения между столицами России и Литвы больше нет, однако теперь пассажиры смогут добираться до Вильнюса калининградским поездом.

Фереферов отметил, что поезд Москва-Вильнюс был отменен из-за снижения спроса на это направление почти на 50 процентов. Дело в том, что билет на одно место в купе в одну сторону стоил столько же, сколько перелет до Вильнюса обратно. Отмечается, что в 2013 году компания перевезла более 100 тысяч человек, а в прошлом – чуть больше 72 тысяч.

Ранее стало известно, что "Железные дороги Литвы" больше не будут пускать поезда из Вильнюса в Москву и обратно. Последний такой поезд прибыл в российскую столицу 12 декабря.

Добавим, с 13 декабря РЖД вводит новые поезда и электрички и меняет график движения. В частности, на маршруте Москва – Крюково – Тверь появится еще 13 пар поездов "Ласточка" к 30 уже курсирующим.

На наиболее востребованных междугородних направлениях появятся дополнительные дневные поезда, к примеру, из Москвы в Белгород и из Волгограда в Астрахань. Скорость движения составов увеличат. Так "Сапсаны" в Петербург поедут на пять километров в час быстрее, а "Ласточка" в Смоленск – на девять километров в час.