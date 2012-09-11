Дополнительный экспресс "Москва-Владимир" появится с 20 сентября

фото: ИТАР-ТАСС

Для удобства москвичей с 20 сентября начнет курсировать дополнительный экспресс из Москвы во Владимир. В течение года поезд будет отправляться по четвергам и пятницам с Курского вокзала.

Время отправления поезда – 15.18, время прибытия – 18.00, сообщает РИА Новости со ссылкой на ОАО "Центральная ППК".

Билеты на пригородный электропоезд можно приобрести на Курском вокзале в билетных кассах ЦППК, оборудованных АСУ "Экспресс-3", на станциях Петушки, Владимир и в билетных кассах дальнего следования. Для пользователей интернета всегда доступна услуга электронной покупки билета на экспресс "Москва – Владимир", которая осуществляется на сайте РЖД.

Добавим, что межобластные экспрессы сейчас ходят по семи направлениям: Москва-Владимир, Москва – Тула, Москва – Рязань, Москва – Калуга, Москва – Сергиев Посад – Александров, Москва – Орехово-Зуево и Москва – Дубна.