Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября 2012, 16:12

Транспорт

Дополнительный экспресс "Москва-Владимир" появится с 20 сентября

фото: ИТАР-ТАСС

Для удобства москвичей с 20 сентября начнет курсировать дополнительный экспресс из Москвы во Владимир. В течение года поезд будет отправляться по четвергам и пятницам с Курского вокзала.

Время отправления поезда – 15.18, время прибытия – 18.00, сообщает РИА Новости со ссылкой на ОАО "Центральная ППК".

Билеты на пригородный электропоезд можно приобрести на Курском вокзале в билетных кассах ЦППК, оборудованных АСУ "Экспресс-3", на станциях Петушки, Владимир и в билетных кассах дальнего следования. Для пользователей интернета всегда доступна услуга электронной покупки билета на экспресс "Москва – Владимир", которая осуществляется на сайте РЖД.

Добавим, что межобластные экспрессы сейчас ходят по семи направлениям: Москва-Владимир, Москва – Тула, Москва – Рязань, Москва – Калуга, Москва – Сергиев Посад – Александров, Москва – Орехово-Зуево и Москва – Дубна.

поезда маршруты ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика