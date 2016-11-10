Непогода изменила график движения "Ласточек" между Тверью и Москвой

График движения "Ласточек" между Тверью и Москвой изменился из-за гололеда, сообщает телеканал "Москва 24".

Из-за наледи на путях составы не будут останавливаться в некоторых промежуточных пунктах. Такой режим введен пока только на 10 ноября. При этом обычные электрички будут ходить с остановками согласно действующему расписанию.

Как вести себя в гололед. Инструкция