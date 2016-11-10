Форма поиска по сайту

10 ноября 2016, 12:53

Транспорт

Непогода изменила график движения "Ласточек" между Тверью и Москвой

График движения "Ласточек" между Тверью и Москвой изменился из-за гололеда, сообщает телеканал "Москва 24".

Из-за наледи на путях составы не будут останавливаться в некоторых промежуточных пунктах. Такой режим введен пока только на 10 ноября. При этом обычные электрички будут ходить с остановками согласно действующему расписанию.

Как вести себя в гололед. Инструкция

10 ноября в столице ожидаются ледяные дожди, снегопады и ливни.Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня в городе выпадет до 60 процентов месячной нормы осадков.

Сотни рабочих очищают от снега станции Московского центрального кольца. Уборка идет в круглосуточном режиме, на зимний график железнодорожники перешли еще в октябре. Поезда ходят в штатном режиме. На транспортно-пересадочных узлах МЦК при минусовых температурах предусмотрено включение тепловой завесы. Она защищает помещения станций от холодного воздуха.

Главное

