Непогода изменила график движения "Ласточек" между Тверью и Москвой

График движения "Ласточек" между Тверью и Москвой изменился из-за гололеда, сообщает телеканал "Москва 24".
Из-за наледи на путях составы не будут останавливаться в некоторых промежуточных пунктах. Такой режим введен пока только на 10 ноября. При этом обычные электрички будут ходить с остановками согласно действующему расписанию.
Сотни рабочих очищают от снега станции Московского центрального кольца. Уборка идет в круглосуточном режиме, на зимний график железнодорожники перешли еще в октябре. Поезда ходят в штатном режиме. На транспортно-пересадочных узлах МЦК при минусовых температурах предусмотрено включение тепловой завесы. Она защищает помещения станций от холодного воздуха.