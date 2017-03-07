Двухэтажные поезда "Аэроэкспресс" начнут курсировать в июле 2017 года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Двухэтажные поезда "Аэроэкспресс" планируют запустить в июле 2017 года, передает Агентство "Москва".

Как пояснил исполнительный директор "Аэроэкспресса" Валерий Федоров, в настоящее время у компании уже есть 11 двухэтажных поездов. Их введут в эксплуатацию в июле этого года, после прохождения процедуры сертификации.

В феврале 2014 года компания "Аэроэкспресс" подписала контракт с швейцарским производителем Stadler Rail Group на поставку 172 двухэтажных вагонов. В мае 2016 года стороны изменили условия поставки. "Аэроэкспресс" договорился о закупке 11 двухэтажных поездов: девять из них имеют по шесть вагонов, а еще два – по четыре вагона.







