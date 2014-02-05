Из-за аварии под Кировом задерживаются 13 пассажирских поездов

В Кировской области загорелся сошедший с рельсов грузовой поезд

В связи с аварией, произошедшей утром 5 февраля на Горьковской железной дороге в Кировской области, задержится 13 пассажирских поездов. Их пускают в обход станции Поздино, где случилось ЧП. С большим опозданием следуют, в частности, поезда №4 Москва – Пекин, №38 Москва – Томск, №69 Чита – Москва и другие столичные поезда.

Полный список пассажирских составов, которые из-за аварии проследуют по измененному маршруту, опубликован на сайте Горьковской железной дороги РЖД.

Грузовой поезд с газовым конденсатом сошел с рельсов в Кировской области в 4.26 по московскому времени. По предварительным данным, загорелись 12 цистерн. Более 50 вагонов состава удалось отцепить и увезти на безопасное расстояние, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Более 400 человек были эвакуированы из находящихся рядом зданий. По факту возгорания грузовых цистерн в Кирове возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. По информации пресс-службы РЖД, на месте происшествия работает пожарный поезд.