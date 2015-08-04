Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Орехово-Зуевском районе

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Четыре вагона грузового поезда, перевозившего удобрения, сошли с рельсов в Орехово-Зуевском районе Московской области, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел днем на 104 километре Большого кольца Московской железной дороги на стрелочном переводе, расположенном перегоне между платформами Орехово-Зуево и Рыбное. Четыре вагона сошли с рельсов, три из них опрокинулись на правый бок по ходу движения поезда.

В результате произошедшего никто не пострадал. Как позже рассказали в пресс-службе МЖД, сход с рельсов грузовых вагонов не повлиял на график движения пассажирских и пригородных поездов.

"Сегодня в 12.36 на станции "Давыдово", расположенной на Большом кольце МЖД, произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий схода на место незамедлительно прибыл восстановительный поезд со станции "Орехово-Зуев", еще один отправлен со станции "Воскресенск". В целях безопасности направлен пожарный поезд", - пояснили в МЖД.

Прибывшие на место оперативные бригады железнодорожников расцепили грузовой состав и приступили к устранению схода.

"Ситуация не влияет на график движения пассажирских и пригородных поездов, так как поезда дальнего следования не курсируют по этому участку пути, а ближайший пригородный поезд проследует станцию "Давыдово" в 19.14", - подчеркнули в пресс-службе.