На участке Черусти-Кривандино частично открыли движение поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

На участке Черусти-Кривандино Казанского направления Московской железной дороги для движения поездов открыт второй главный путь. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Для организации движения поездов на данном участке используется так называемый "вариантный" график, позволяющий пропускать составы в оба направления.

Восстановительные работы на первом главном пути продолжаются. Задействовано около 200 специалистов МЖД, уточняется в сообщении.

Напомним, на перегоне Черусти-Кривандино около 17.45 в минувшее воскресенье опрокинулись 17 вагонов, восемь из них были нагружены углем, семь - зерном и в двух цистернах перевозилось дизельное топливо, которое загорелось.

Для тушения пожара были привлечены 36 единиц пожарной техники. Никто не пострадал. Из-за повреждения линий электропроводов пассажирские поезда пущены в объезд. По данным ОАО "РЖД", причиной схода вагонов стал излом боковой рамы тележки.

После происшествия участок Черусти-Кривандино был временно закрыт. Пригородные электрички курсировали по укороченному маршруту от станций Шатура и Куровская до Москвы.