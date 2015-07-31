Десять человек пострадали в ДТП с поездом под Белгородом

Двое пострадавших в ж/д аварии находятся в тяжелом состоянии

10 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов поезда № 1 Москва – Белгород, сообщили Агентству "Москва" в Центральном региональном центре МЧС России.

"За медицинской помощью обратились семь человек, после оказания помощи они были отпущены домой. Также трое пассажиров госпитализированы – помощник машиниста, водитель КамАЗа и проводник", – уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе РЖД отметили, что пассажиры поезда были отправлены до Белгорода автотранспортом.

"При задержке поездов более 4 часов будет обеспечено питание пассажиров. Для ожидающих задерживающиеся поезда на вокзалах бесплатно доступны услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка и камер хранения", – подчеркнули в РЖД.

Напомним, пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Белгород, столкнулся с "КамАЗом" на перегоне между платформами Прохоровка и Беленихино. В результате локомотив и четыре вагона сошли с рельсов.

В сообщении подчеркивается, что причиной аварии стало грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.