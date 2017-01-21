Иностранка погибла под колесами поезда на юге столицы

Пассажирский поезд Саратов – Москва насмерть сбил женщину в районе станции Нижние Котлы Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Утром 21 января 46-летняя гражданка иностранного государства со своей несовершеннолетней дочерью переходили железнодорожные пути в неположенном месте. В это время по дороге ехал пассажирский поезд. Несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте, ее дочь не пострадала.

По факту происшествия специалисты начали доследственную проверку.