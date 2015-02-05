Врачи сделали кесарево лежавшей в коме москвичке

"Вечер": Попавшая под поезд москвичка родила ребенка в коме

Попавшая под поезд беременная женщина родила, сообщает телеканал "Москва 24". Врачи делали все, чтобы поддерживать жизненные силы пострадавшей и следили за развитием ребенка в утробе. Когда подошел срок, медики провели кесарево сечение.

Состояние ребенка стабильно-тяжелое. Девочка находится под круглосуточным присмотром акушеров. Врачи продолжают бороться за жизнь молодой матери и не оставляют надежды вывести ее из комы.

Напомним, москвичка Мария Кудрина упала на платформе железнодорожной станции Переделкино. Голова женщины оказалась между платформой и прибывающим поездом. В коме с тяжелой черепно-мозговой травмой женщину доставили в реанимацию, где она остается уже полтора месяца.