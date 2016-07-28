"Открытый микрофон" даст шанс каждому прочитать собственные стихи

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

7 августа в рамках фестиваля SОЛОМА пройдет акция "Открытый микрофон", где каждый желающий сможет прочесть авторские стихи, прозу или любые зарисовки под аккомпанемент рояля. Одновременно с этим будет вестись онлайн-трансляция, благодаря которой вас увидит огромная аудитория.

Это отличный шанс заявить о себе и поделиться с миром сокровенными строками. Тематика выступлений не ограничена: вы можете признаваться в любви, рассуждать о прекрасном, читать любимую поэзию или беседовать об уходящем лете. "Открытый микрофон" начнет работу в 17:30 и продлится до 19:00. Если вы не успеете выступить или не сумеете набраться смелости, чтобы прочитать свои строки вслух, то литературные этюды можно будет оставить на специальной доске справа от сцены.

Литературно-музыкальный фестиваль SОЛОМА от сетевого издания m24.ru пройдет в этом году второй раз. По традиции он соберет в саду "Эрмитаж" музыкантов, поэтов, художников и всех, кто любит литературу. В этот раз он пройдет в новом формате: теперь здесь можно будет не только собрать урожай свежей музыки и поэзии, но и принять участие в интерактивных мастер-классах по живописи, танцам и перкуссии.

За программой фестиваля следите на нашем сайте.

Расписание вечера уже известно:



15:00 – 17:00 — проведение мастер-классов;

15:00 – 22:00 — работа Book-Stations;

17:00 – 18:30 — "Открытый микрофон";

18:30 – 18:50 — презентация сборника стихов Валеры Вертинского "Книжка, в которой стихи" в сопровождении струнного квартета и рояля;



19:20 – 20:00 — брасс-ансамбль солистов Большого театра России;

20:00 – 22:00 — основная концертная программа SОЛОМЫ.