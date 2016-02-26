LIVE: настраиваемся на поэтический лад с нобелевскими лауреатами

29 февраля в библиотеке имени Тургенева состоится лекция из цикла "Что динамит сделал для литературы: секреты нобелевских лауреатов". Тема новой встречи – "И обедал черт знает с кем во фраке. Нобелевка для поэтов".

Екатерина Сокрута расскажет, почему лирикам дают Нобелевские премии реже, чем прозаикам, и проанализирует поэзию лауреатов. Слушатели узнают, чем Иосиф Бродский, Дерек Уолкотт и Тумас Транстремер угодили комиссии, и почему двоих из этого списка пока не знают в России.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.