Вера Полозкова расскажет в Доме музыки о путешествиях и любви

Вера Полозкова. Фото: m24.ru / Юлия Иванко

6 и 7 ноября в камерном зале Московского международного дома музыки выступит со своей группой Вера Полозкова. Это будут последние московские концерты поэтессы перед длительным отпуском.

Моноспектакль "Города и числа" можно будет увидеть 6 ноября. Это поэтическая постановка, состоящая из четырех частей и "приправленная" оригинальным видеоартом и музыкой.

На "Городах и числах" Полозкова поделится со своими зрителями и слушателями рассказом о путешествиях, странах, дорогах, а также, конечно, эмоциях и любви.

Кстати, 6 ноября моноспектакль "Города и числа" состоится в последний раз - так что не упустите возможность посетить этот поэтический вечер.

Любителей поэтических импровизаций Вера Полозкова приглашает в Дом музыки 7 ноября. Поэтесса и ее музыканты дадут "спонтанны" концерт. Прозвучат тексты, которые вообще ни разу не читались еще со сцены, а также давно не исполнявшиеся стихотворения. Гостей ждет вечер-сюрприз.

Начало спектаклей - в 20.00. Стоимость билетов - 2 тысяч рублей.