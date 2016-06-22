LIVE: Вера Полозкова – о творчестве и заключении судьбоносных договоров

24 июня в книжном магазине "Додо" поэт и артист Вера Полозкова ответит на каверзные вопросы издателя и переводчика Шаши Мартыновой. Встреча получила название "Я на это не подписывалась", и речь пойдем о том, как свободный художник распоряжается своей жизнью и творчеством, подписывая договоры, намечая цели и реализуя замыслы.

Вера пишет стихи с пяти лет. Первые произведения ей удалось опубликовать в пятнадцатилетнем возрасте. В мае 2007 года она впервые выступила на публичных чтениях в культурном центре "Булгаковский дом". В 2009 году Вера стала лауреатом премии "Неформат" в номинации "Поэзия", в 2011-ом премии имени Риммы Казаковой Союза писателей Москвы. В 2009 году вышел ее первый музыкальный альбом "Знак неравенства". На стихи Веры Полозковой пишут песни самые разные исполнители от Сургановой до Noise MC. Сегодня Вера является автором поэтических книг "Непоэмание", "Фотосинтез" и "Осточерчение".

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 24 июня в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 24 июня, 20:00

