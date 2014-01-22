Шоу о молодых поэтах "Бабушка Пушкина" стартует на канале "Москва 24"

Участница "Бабушки Пушкина" Чио Сан. Фото: babushkapushkina.ru

На телеканале "Москва 24" стартует в начале февраля шоу "Бабушка Пушкина", участие в котором принимают молодые и талантливые поэты. Этот проект - своеобразный способ визуализации стихотворений: съемочная группа от выпуска к выпуску снимает короткометражные клипы на произведения авторов, превращая обычные поэтические чтения в настоящее шоу.

Молодым талантам предстоит выполнять конкурсные задания, соревноваться друг с другом в мастерстве слова и сниматься в короткометражных фильмах. Стихотворения получат настоящие экранизации с сюжетом, героями и декорациями. Зрители же смогут окунуться в многообразный мир современной поэзии и пополнить ряды ее почитателей.

Участие в конкурсе-проекте принимают только те поэты, чьи стихотворения написаны на русском языке. Шоу поэтических клипов обещает быть ярким, зрелищным и очень современным - именно так можно описать и самих авторов-участников "Бабушки Пушкина".

Победителя шоу предстоит выбрать зрителям телеканала "Москва 24" - именно от того, как распределятся их голоса, будет зависеть судьба молодых поэтов.