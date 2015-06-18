Лекция: поэт Галина Рымбу научит понимать лирику молодых стихотворцев

Фото: www.facebook.com/peresvetov.gallery

19 июня в галерее "Пересветов переулок" состоится лекция, с которой начнется цикл вечеров "Поэзия ВЗале. Актуальные практики". Перед гостями выступит поэт и литературный критик Галина Рымбу. Тема встречи – "Современная поэзия: сообщества, формы, подходы к чтению". Лектор расскажет, о чем пишут молодые дарования, и научит понимать их произведения.

Стихи и статьи о литературе Галины Рымбу публиковались в журналах "Новое литературное обозрение", "Воздух", альманахе "Транслит". Она стала финалистом премии "Дебют" и "Литературрентген". Ныне Галина является руководителем выставочно-исследовательского проекта "Дом голосов". В 2014 году в издательстве "Арго-риск" вышла книга ее стихов "Передвижное пространство переворота".

"Поэзия ВЗале. Актуальные практики" – проект, направленный на то, чтобы познакомить широкое культурное сообщество с полем современной поэзии. В формате вечеров будут проходить чтения стихов, встречи с авторами и дискуссии на актуальные темы.

Лекция будет выложена на нашем сайте.