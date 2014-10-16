Литературные вечера 2.0: Как возродить поэтическую культуру в мегаполисе

Марина Кацуба. Фото: Владимир Яроцкий/M24

Поэт и продюсер Марина Кацуба рассказала M24.ru о том, зачем она решила участвовать в рэп-проекте Versus Battle, как вернуть утраченную в 90-е годы поэтическую культуру, а плохой перформанс превратить в прекрасный литературный вечер.

- Скажи, как ты попала на Versus Battle? Что тебя побудило?

- Устала отвечать на этот вопрос. Я очень давно дружу с рэпером Oxxxymiron и ребятами, которые делают Versus Battle. Мы много говорили о проекте, в жюри Ваню Пинженина посоветовала я. И когда придумали Versus Battle в своем изначальном виде, я тоже присутствовала. Мы неоднократно обсуждали формат, способы развития проекта.

В межсезонье ребята обратились ко мне как к продюсеру. Они просили помочь освоить крышу проекта "Этажи", которая больше подходит для хипстеров и красивых людей в подвернутых шапочках, а не для рэп-батлов. Мое участие в проекте как МС - дополнительная функция, некоторый эксперимент, на который я согласилась благодаря поддержке своих друзей-музыкантов. Думаю, это не полноценный батл, а в некоторой степени эксперимент, совмещение современной поэзии и рэпа. Но я не отношусь к этому очень серьезно. У меня есть основная деятельность, я уже много лет работаю продюсером в fashion-индустрии. А Versus Battle - развлечение в новом формате.

- Почему большинство подобных хип-хоп-проектов, которые часто создаются умными и талантливыми людьми, получаются настолько безвкусными и пошлыми?

- "Дом-2" тоже делают умные люди. Пока публика хочет получать тот или иной продукт, умные люди будут его делать. И Versus отнюдь не самый плохой вариант. Но мое появление в батле, повторюсь, лишь желание немного сместить акцент.

- Как ты думаешь, нормально ли делать судьями Стаса Борецкого и странного кудрявого парня?

- Стас Борецкий и странный кудрявый парень - это провал. Я так считаю.

- Подобные шоу можно сделать на более высоком уровне, ведь их смотрит колоссальное количество людей?

- Что ты подразумеваешь под уровнем? Лучше звук и графика в видео? Или чтобы все МС приходили в бабочках? В рамках каждого формата существуют свои правила, это тонкая игра. Рассуждая о том, что лучше и хуже для Versus, мы приравниваемся к многочисленным школьникам - хейтерам, которые, комментируя каждый выпуск, точно знают, что нужно было делать организаторам, ведущему и участникам. Это смешно.

- Считаешь, что публика диктует правила?

- Это опять же вопрос о формате. Да, его можно облагораживать, сдвигать, но есть целевая аудитория, а ее потребности надо учитывать.

- Есть желание сдвигать формат?

- У меня есть.

- А у людей, которые работают в хип-хоп-индустрии, такое желание есть?

- Это у них надо спросить. У меня есть желание сдвигать формат не только в хип-хоп-индустрии, но и в культуре в целом. Как только у меня будет еще минутка, я еще куда-нибудь что-нибудь сдвину.

- Вернемся к приятному. Мне кажется, ты никогда не стремилась сделать поэтическую карьеру, зарабатывать этим деньги, но стала звездой, легендой. Это же произошло не случайно?

- Я не легенда, громкие слова. Но я пишу уже 24 года, делаю это достаточно осознанно последние 10 лет и никому не навязываюсь. Поэтому то, что у меня есть своя небольшая целевая аудитория, вполне предсказуемо. Упорство любого человека приводит к тем или иным результатам. А мое упорство продиктовано тем, что я не могу жить без стихов. Это честная история.

- Как ты думаешь, с чем связана утрата поэтической культуры в конце 80-х и 90-х годах?

- Это связано с провалом культуры в целом.

- Но в кино, как мне кажется, такого ощутимого провала не было…

- А как же фильмы с Кокшеновым и Панкратовым-Черным? У нас был провал культуры в целом, мы перестраивались на другую систему ценностей, нас захлестнул Запад. Это был элемент перестройки.



- Возможно ли это переломить? Или поэзия больше неинтересна людям?

- Думаю, да. Я - идеалист. Всем своим существованием, чистой головой, вежливым и внимательным отношением к зрителю и читателю, приятной улыбкой, трезвым умом демонстрирую то, как можно это переломить. Это одна из основных целей моего существования. К примеру, в Петербурге я очень много прилагала усилий для того, чтобы превратить плохие перформансы, которые раньше были популярны в петербургской поэтической тусовке, в красивые литературные вечера, где люди не бухают и не перекрикивают друг друга, выключают во время выступлений поэтов сотовые телефоны. И здесь дело не в целевой аудитории, а в самих авторах и поэтах. Если они будут себя немного по-другому вести, то, возможно, и воспринимать их будут по-другому. Сейчас все гораздо лучше.

- Есть люди, абсолютно маргинального толка, но при этом их многие считают сильными поэтами. Что с этим делать?

- Я надеюсь, что все это отголоски прошлого. Сейчас появились 20-летние ребята, которые ходят в Петербурге на "Идешь-идешь и хоп", смотрят в Москве "Бабушку Пушкина". Это другие ребята, у них другие интересы.

- Давай поговорим о "Русском слэме", который создал Слава Курицын. В этих мероприятиях есть своего рода двойственность: это и батлы, хороший способ узнать новых поэтов, молодых, интересных, энергичных, но это и "отголоски прошлого". Это хороший или плохой формат? Это важно или нет?

- Для литературы - не так важно. Слэм - это отдельно существующая субкультура. Отдельная, на мой взгляд, от литературного процесса, смежная с ним, не более. Я думаю, что там нечего делать серьезным авторам, если только развлечься. Мне всегда было очень смешно, когда на слэме побеждал художник ругающийся матом Григорий Ющенко, а Евгения Мякишева, который продается как Пушкин, просто не слушали.

- А можно считать, например, что "Бабушка Пушкина" - это реинкарнация слэма?

- Нельзя. Это отдельный продукт, у него тоже есть свои плюсы и минусы. Думаю, проект "Бабушка Пушкина" простоват, он является комментариями к стихам поэтов. Но я максимально поддерживала этот проект, в Петербурге сделала все возможное, для того, чтобы организовать съемки ребятам. Даже приняла участие в нем. Ибо нет никаких аналогов, рассчитанных на широкую целевую аудиторию. И ребята, что обычно не свойственно москвичам, делают его практически на голом энтузиазме. Это самое ценное. Я стараюсь по возможности поддерживать проекты, в которых есть идеологическая составляющая, будь то Versus или "Бабушка Пушкина".

- То есть параллельно должны существовать форматы "Бабушка Пушкина" и "Битва поэтов", слэм и Versus?

- Почему я должна знать ответы на все эти вопросы? Тебе кажется, что я точно знаю ответы на вопрос о том, считать ли рэп современной поэзией? И что я могу перечислить всех талантливых и перспективных авторов и МС? А потом написать учебник по методологии донесения поэтического жанра до современных подростков? Я не считаю, что я вправе это сделать.

- Хорошо, оставим все эти темы, ведь осень - прекрасное поэтическое время.

- У меня тяжелое время. Я много работаю и мало пишу. Я понимаю, что нужно максимально собрать свои силы и выдать какой-то продукт. Даже если он будет неудобоваримой рэп-тусовкой, но какая-то часть людей начнет его воспринимать, то это удовлетворит и мое идейное желание переучивать публику, сдвигать формат, и мое женское тщеславие. Но мне не хватает времени даже на то, чтобы купить себе в съемную квартиру удлинитель. Я злюсь и ничего не меняю. Я крутая телка, о, да!

- Переезд из Петербурга в Москву был для тебя болезненным?

- Очень болезненным. Я с трудом привыкаю к темпам Москвы, к огромным переездам в метро. Мне, коренной петербурженке, очень было тяжело расставаться со своим любимым городом. Но если ты хочешь зарабатывать деньги и расти, то бессмысленно сидеть в уютном кресле-качалке и подпирать потолок, который ты давно перерос. Поэтому я переехала и работаю в лучшем продюсерском агентстве страны Vitals. И молюсь на своих коллег, потому что они боги индустрии. У них есть чему поучиться.

- Как ты думаешь, будет ли когда-нибудь уровень жизни в Петербурге соответствовать московскому?

- Нет. У петербуржцев другой менталитет. Они очень часто говорят: "У меня заболела бабушка, у меня болит нога, давайте встретимся завтра. К черту деньги, давайте выпьем". Вот и весь Петербург. Я всегда любила Москву за четкость действий и понимание, что сколько стоит. Это ее неоспоримый плюс.

- У тебя есть в Москве любимые места?

- Мне понравились бары "Продукты", "Стрелка". Там достаточно круто все организовано с точки зрения инфраструктуры. Московские заведения не такие душевные, как в Петербурге, но более продуманные, более удобные для посетителей.

- А с точки зрения городской среды?

- Я работаю по 20 часов, очень мало вижу Москву. Пока зажимаюсь в петербургской эстетике, еще не готова воспринимать внешнюю красоту столицы. Но каждый день, когда я еду в офис от станции метро "Киевская" и к станции метро "Смоленская", поезд выезжает из тоннеля на мост и я радуюсь так, как радуются дети, когда видят что-то новое. Может быть, привыкну тут жить, посмотрим.

Беседовал Владимир Яроцкий