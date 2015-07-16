Новая книга: "Так это был гудочек", Линор Горалик

Последний раз сборник стихов Линор Горалик попадал в читательские руки в уже далеком 2007 году. Книга "Подсекай, Петруша" была отлично воспринята критиками и поклонниками Линор, но следующий сборник вышел лишь спустя восемь лет. Что говорить, но малая проза и публицистические тексты Горалик публикуются куда чаще поэтических работ.

В книгу "Так это был гудочек" вошли стихи, написанные за этот долгий период. Многие из них, точнее большинство, уже печатались в интернете, на официальном сайте автора. Все собранные работы отличает неподдельная искренность и попытка осознать свой и чужой жизненный опыт. И в этом поэзия Линор Горалик очень созвучна ее прозе. Каждым своим текстом Линор пытается добраться до сути хотя бы одной, хотя бы крохотной проблемы. Трудно назвать стихи поэтессы сложными, они находятся в той среде, которая идеально подойдет как опытному, так и молодому читателю.

Линор Горалик – поэтесса, писатель, преподаватель Института гуманитарных историко-теоретических исследований при Высшей школе экономики. Кроме того, Линор выступает и в качестве литературного критика, эссеиста и переводчика.

М.: Поэзия без границ