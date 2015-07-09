Новая книга: "Большая картотека", Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн знаком если не всей читающей публике, то уж точно многим читающим горожанам. О нем пишут литературные критики и почитатели в социальных сетях, он ведет колонки в интернет-изданиях и выпускает книги эссе и статей. Деятельность Льва Рубинштейна настолько разнообразна, что поневоле начинают забывать, что Лев Семенович, в первую очередь – поэт. Три года назад был переиздан сборник стихов "Регулярное письмо", а сейчас читательскому вниманию предлагается "Большая картотека".

В сборник вошли почти все тексты Льва Рубинштейна, написанные в свойственной ему "карточной" манере, разработанной автором в 1970-х годах и сделавшей Рубинштейна одним из самых интересных писателей современности. В книгу вошли материалы из личного архива автора, а также собраний Юрия Альберта, Михаила Айзенберга, Галины Ульяновой, Ирины Наховой и Московского архива нового искусства.

Стоит отметить, что "Большая картотека" действительно большая. Под минималистской обложкой скрываются 608 страниц концептуалистского текста в стилистике, балансирующей между поэзией и телеграфными сообщениями. Некоторые из них выглядят заметками на полях, другие напоминают своеобразные сентенции. Кому-то стиль Рубинштейна покажется абсурдом. Одно абсолютно точно – карточки Льва Рубинштейна стали уникальным явлением как в поэзии, так и во всем концептуальном искусстве. К чтению "Большой картотеки" нужно по-настоящему готовиться, она требует внимательности.

М.: Новое издательство