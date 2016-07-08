Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля 2016, 13:20

Культура

LIVE: Алиса Гребенщикова – о целебных свойствах стихов Ахматовой и Друниной

9 июля в Перовском парке состоится литературный вечер актрисы театры и кино Алисы Гребенщиковой. На мероприятии, получившем загадочное название "Амальгама", гости узнают, как стихи формируют характер девушек и успокаивают их во взрослой жизни. Алиса расскажет, лечат ли лирические строки душевные раны или делают их только глубже. Также актриса поможет слушателям выбрать правильные стихи на все случаи жизни и зачитает произведения поэтов XX века. На вечере прозвучат стихотворения Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, Вероники Тушновой и Юлии Друниной. Мероприятия состоится в рамках проекта "Литературные обеды в яблоневом саду".

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 9 июля с 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/116245]Самый длинный концерт Государственного духового оркестра России[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
поэзия литература Поэты прямые трансляции перовский парк стихотворения Москва онлайн Москва онлайн: встречи со звездами смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика