LIVE: Алиса Гребенщикова – о целебных свойствах стихов Ахматовой и Друниной

9 июля в Перовском парке состоится литературный вечер актрисы театры и кино Алисы Гребенщиковой. На мероприятии, получившем загадочное название "Амальгама", гости узнают, как стихи формируют характер девушек и успокаивают их во взрослой жизни. Алиса расскажет, лечат ли лирические строки душевные раны или делают их только глубже. Также актриса поможет слушателям выбрать правильные стихи на все случаи жизни и зачитает произведения поэтов XX века. На вечере прозвучат стихотворения Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, Вероники Тушновой и Юлии Друниной. Мероприятия состоится в рамках проекта "Литературные обеды в яблоневом саду".

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 9 июля с 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 9 июля, с 18:00

9 июля, с 18:00 Где смотреть: Москва онлайн



