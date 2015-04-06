Форма поиска по сайту

06 апреля 2015, 14:04

Культура

В музее Пушкина устроят поэтический спектакль

Фото предоставлено пресс-службой спектакля

14 апреля в концертном зале Государственного музея Пушкина в рамках Года литературы устроят поэтический спектакль "Море-человек". Выступят молодые московские поэты и артисты.

Участие в спектакле примут поэты Ника Симонова (победительница шоу "Бабушка Пушкина" на телеканале "Москва 24"), Константин Потапов, Крис Аивер, Сергей Арутюнов, Кирилл Кузнецов, Марья Куприянова, Арс-Пегас.

Кроме того, в программе – этюды от студентов театральных вузов, а также артистов Ленкома и Вахтанговского театра. Участниками вечера станут народный артист России Рафаэль Клейнер и студенты курса МИТРО "Останкино" под руководством Сергея Шенталинского.

В рамках поэтического спектакля "Море-человек" состоится премьера видеопоэзии молодых режиссеров братьев Луканиных.

Начало спектакля – в 19.00.

