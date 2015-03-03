Глава издательства "Ардис" Эллендея Проффер написала книгу об Иосифе Бродском

Иосиф Бродский. Фото: ТАСС

В марте в продажу поступит книга "Бродский среди нас", написанная основательницей легендарного американского издательства "Ардис" Эллендеей Проффер Тисли. В книге она вспоминает о своей дружбе с поэтом. Об этом сообщается на сайте издательства "АСТ".

Издательство "Ардис", основанное американскими славистами Эллендеей и Карлом Профферами, выпускало русскую литературу на русском и английском языках. Они познакомились с Иосифом Бродским в 1969 году в Ленинграде. Когда поэта выдворили из СССР, именно Профферы сыграли важную роль в его судьбе. Их связывали почти тридцать лет непростых отношений, о которых и рассказывает в своей книге Эллендея Проффер.

Стоит отметить, что книгу перевел Виктор Голышев, хорошо знавший Иосифа Бродского.