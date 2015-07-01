Александр Пушкин стал самым популярным поэтом в "Яндексе"

Фото: ТАСС/ Николай Малышев

Роман "Евгений Онегин" Александра Пушкина назван самым популярным запросом в интернете на поэтическую тему. За год пользователи набирали цитаты и название этого произведения в строке поиска около миллиона раз, сообщает компания "Яндекс".

Таким образом, Пушкин стал самым популярным поэтом в сети. В это число также попали Анна Ахматова, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Михаил Лермонтов, Марина Цветаева и другие.

Среди зарубежных авторов, как отмечает "Яндекс", чаще всего ищут Иоганна Гете и Уильяма Шекспира.