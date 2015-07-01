Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2015, 11:53

Культура

Александр Пушкин стал самым популярным поэтом в "Яндексе"

Фото: ТАСС/ Николай Малышев

Роман "Евгений Онегин" Александра Пушкина назван самым популярным запросом в интернете на поэтическую тему. За год пользователи набирали цитаты и название этого произведения в строке поиска около миллиона раз, сообщает компания "Яндекс".

Таким образом, Пушкин стал самым популярным поэтом в сети. В это число также попали Анна Ахматова, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Михаил Лермонтов, Марина Цветаева и другие.

Среди зарубежных авторов, как отмечает "Яндекс", чаще всего ищут Иоганна Гете и Уильяма Шекспира.

Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик. Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка.

Он – автор многочисленных романов, стихотворений, сказок, в числе которых "Евгений Онегин", "Борис Годунов", "Скупой рыцарь" и многие другие.

поэзия Яндекс Пушкин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика