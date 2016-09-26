Глава ВОБ Шпрыгин сообщил о поджоге своей машины

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил о поджоге своего автомобиля. Об этом он рассказал в в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, причины возгорания устанавливаются. Сам Шпрыгин утверждает, что это был поджог.

В субботу, 24 сентября, делегаты внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) решили исключить из своего состава ВОБ. По мнению главы союза Виталия Мутко, Шпрыгин дискредитировал себя во время чемпионата Европы во Франции. Тогда российские фанаты неоднократно принимали участие в уличных беспорядках.

Во время этой же пресс-конференции Шпрыгина задержали. Его доставили в полицию в рамках расследования уголовного дела по факту массовой драки между футбольными фанатами, произошедшей 31 января в центре Москвы.

С ним проводились следственные действия. Кроме того, в его жилище и на рабочем месте прошли обыски. Позднее Шпрыгина отпустили. Глава ВОБ заявил, что полицейские не обнаружили ничего противозаконного или провокационного при обыске в офисе организации.