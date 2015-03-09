Пьяный мужчина поджег себя на северо-западе столицы

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Пьяный мужчина поджег себя на лестничной клетке дома на северо-западе Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье в подъезде дома №28 по улице Исаковского полицейские обнаружили тело мужчины с ожогами 3 и 4 степени головы, рук и верхней части тела.

Правоохранители установили, что несчастный случай произошел около двух часов дня. В ходе пьяной ссоры с хозяйкой одной из квартир дома мужчина облил себя техническим растворителем.

После этого он выбежал на лестничную площадку и поджег себя зажигалкой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, погибший состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.