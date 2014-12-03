На Тверском бульваре появятся волшебные деревья и контактный зоопарк

Фото: m24.ru

Перед Новым годом на Тверском бульваре появятся 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там откроется контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля "Путешествие в Рождество".

В обогреваемых домиках поселят семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно будет покормить и погладить.

Приглядывать за животными будет старичок-лесовичок. Кроме того, он будет рассказывать ребятам о разных обитателях леса.

Праздничную атмосферу на Тверском бульваре создадут 30 инсталляций животных: лис, коней, медвежат и сказочных героев.

Напомним, 12 декабря в Москве откроется фестиваль "Путешествие в Рождество". Участие в нем примут гости не только из российских регионов, но и из европейских стран.

Всего на фестивале будет 13 стран, в том числе Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Дания. Кроме того, будут представлены 20 регионов России. Участие в ярмарках примут все страны, приезжавшие на фестиваль в прошлом году.

Ярмарки будут оформлены в стиле русских сказок. На них можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд. В мероприятии примут участие более 60 ресторанов Москвы разного формата, в которых будет представлено специальное новогоднее меню.

В этом году на каждой площадке фестиваля будут свои развлекательные программы: катки, старинные забавы и мастер-классы по приготовлению блюд русской кухни.

Напомним также, что для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры.

Первый вариант оформления - традиционное сочетание поздравительного послания, новогодней ели и снежинок, выполненных на красном фоне. Второй вариант содержит традиционные элементы праздника, он представляет собой объемную композицию из снежинки, новогодней ели и снеговика с подарками.

Третий вариант выполнен в анимационном стиле с Дедом Морозом, несущим новогодние подарки. Центральной композицией четвертого варианта является визуальный образ новогодней ели, представленный в стиле "Серпантин огней". Последний пятый вариант дополняет традиционные новогодние символы визуальным образом, приуроченным к объявленному в России 2015 году "Годом русской литературы".

Всего в городе появится 1000 новогодних елей, 99 из них будет установлено департаментом СМИ. Оформят деревья как в традиционном стиле, так и более иновационно, с использованием новейших современных материалов.

Столичные площади украсят одинаковыми по высоте елями, но с индивидуальным дизайном. Концепцию оформления Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Сухаревской, Самотечной, Кудринской площади, а также площади Земляной Вал и площади Красные Ворота выбрали пользователи сервиса "Активный гражданин".

На Манежной площади появится зимний лес с елями и узорами. Некоторые из новогодних деревьев украсят фотографии главных достопримечательностей новогодней Москвы. По бокам композиции расположатся снеговики, качающиеся от ветра.

Кроме того, на Театральной площади расположится ярмарка "Ангелов", на Тверской - ярмарка "Сказка о царе Салтане", оформленная ледяными фигурами, ледяным лабиринтом, царскими шатрами, каруселями и качелями. Монастырская ярмарка пройдет у Храма Христа Спасителя.

С 20 декабря по 11 января на пешеходных улицах Кузнецкий мост и Рождественка разместится арт-проект "Москва согревающая", где представят современные художественные инсталляции. На центральных бульварах - Рождественском, Чистопрудном, Сретенском и Цветном - появятся входные арки, Дом Деда Мороза, почта Деда Мороза, упаковочный цех.