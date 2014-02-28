В Истре пройдут соревнования по спортивному туризму на Кубок мэра

Фото: M24.ru

В подмосковной Истре с 28 февраля по 1 марта пройдут шестые ежегодные открытые соревнования по спортивному туризму среди воспитанников коррекционных учебных заведений на Кубок столичного мэра. Об этом 28 февраля сообщает информационный центр правительства Москвы.

В программе соревнований: конкурсы туристического мастерства и творчества, а также гонка с преодолением различных технических этапов. В общей сложности в мероприятии примут участие около 200 подростков с недостатками слуха, ослабленным зрением, задержкой психического и умственного развития, страдающие ДЦП.

Победившие в конкурсах 5 подростков получат путевки в карельский детский лагерь "Большое приключения", где пройдут отборочные и учебно-тренировочные сборы кандидатов в команду VII российской молодежной экспедиции "На лыжах - к Северному полюсу!", намеченной на апрель 2014 года.