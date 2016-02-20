Форма поиска по сайту

20 февраля 2016, 01:08

Общество

В Подмосковье найдено тело 17-летнего юноши с предсмертной запиской

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи Подмосковья выясняют обстоятельства гибели 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Погибшего нашли накануне, на пустыре в деревне Кучи Истринского района, без признаков насильственной смерти. По предварительным данным подросток покончил жизнь самоубийством. В ходе осмотра места происшествия обнаружено предсмертное послание.

С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

