Подросткам запретят посещать секс-шопы и букмекерские конторы

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Мосгордума может 24 февраля принять в окончательной редакции закон, запрещающий несовершеннолетним посещать секс-шопы и букмекерские конторы, сообщает Агентство "Москва".

Помимо этого, документ запрещает детям до 16 лет находиться без взрослых на стройках, автомагистралях, крышах, в парках и подвалах, на водоемах и на прилегающих к ним территориях с 23:00 до 6:00.

Законопроект позволит создать дополнительные условия для защиты прав несовершеннолетних, предотвращения совершения ими противоправных деяний.

По словам старшего помощника прокурора Москвы Ирины Залужной, в ходе работы над документом поступило шесть поправок, подготовлено две поправки редактора.

Напомним, юристы считают, что новый законопроект во многом пересекается с действующими актами. Сейчас ночные прогулки несовершеннолетних в Москве уже регулирует "комендантский час" – подросткам до 16 лет нельзя появляться поздно вечером в развлекательных учреждениях без сопровождения.