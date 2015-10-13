Тело 15-летнего подростка обнаружили в березовой роще в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти 15-летнего подростка в Рузском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

11 октября в березовой роще в деревне Костино Рузского района обнаружено тело мальчика. По предварительным данным, подросток погиб в результате повешения. Других повреждений на теле погибшего обнаружено не было.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.