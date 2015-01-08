Подмосковный школьник был ранен ножом в ходе ссоры со знакомым

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Ссора двух подмосковных школьников закончилась ножевым ранением одного их них, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером скорая помощь доставила из деревни Степаньково Шаховского района ученика 10 класса Бухоловской средней школы. У юноши было проникающее ножевое ранение живота.

В причинение ранения подозревается ученик 9 класса той же школы. Как отметил собеседник агентства, преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений между молодыми людьми.

Ранее сотрудники полиции в Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима. 19 декабря в правоохранительные органы города Ногинска поступило сообщение о смерти 42-летнего местного жителя в результате ножевого ранения.

Предварительно установлено, что около часа ночи в одной из коммунальных квартир, между 13-летним подростком и его отчимом возникла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил подростка ладонью по щеке, а малолетний взял со стола кухонный нож и нанес им удар в область груди мужчины. Затем подросток вызвал "скорую помощь".