В метро погиб подросток, катавшийся на сцепке вагонов

Вечером 4 мая на Замосковрецкой ветке московского метро погиб подросток, катавшийся на сцепке вагонов поезда. Об этом 5 мая сообщает главное следственное управление СК РФ по столице.

"Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве проводится доследственная проверка по факту гибели 4 мая 2012 года 17-летнего подростка в московском метро. Установлено, что погибший воспитанник детского дома получил несовместимые с жизнью травмы, катаясь на сцепке электропоезда на перегоне между станциями "Царицыно" и "Орехово". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится на сайте ведомства.