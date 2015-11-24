На ж/д станции "Дмитров" нашли подозрительный предмет

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На железнодорожной станции "Дмитров" Савеловского направления обнаружен бесхозный предмет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Московской железной дороге (МЖД).

Во время проверки поезда на станции не останавливались, но на график движения поездов находка не повлияла. В настоящее время остановка поездов возобновлена.

Подозрительный предмет обнаружил на платформе № 2 сотрудник полиции. Прибывшие на место специалисты рекомендовали пропускать поезда мимо станции.

Высадка пассажиров производилась на станции "Яхрома". В пресс-службе "Центральная ППК" отметили, что на участке Яхрома – Дмитров обеспечено автобусное сообщение.

За последнее время бесхозные предметы уже не раз находили в столичной подземке. Так на прошлой неделе был закрыт вход на станцию "Перово" после того, как в вестибюле был обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия вызвали кинологов.

До этого подобный случай произошел на станции метро "Театральная". Бесхозную сумку нашли возле первых вагонов в сторону станции "Речной вокзал". Место обнаружения было оцеплено, предмет исследовали кинологи. При этом инцидент не повлиял на график движения поездов.

Проверка показала, что бесхозная сумка не содержала опасных предметов.