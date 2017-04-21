Предполагаемый сообщник парижского стрелка сдался полиции в Антверпене

Фото: AP/ТАСС/Geert Vanden Wijngaert

Предполагаемый сообщник мужчины, напавшего на полицейских в Париже, сдался полиции Антверпена в Бельгии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Известно, что 39-летний француз, устроивший перестрелку у полицейского автомобиля на Елисейских Полях, являлся опасным рецидивистом. Его судили за аналогичное преступление в 2005 году. О подготовке новой атаки мужчина писал в мессенджере Telegram.

Перестрелка произошла вечером 20 апреля. Жертвой нападавшего стал один полицейский, еще двое – тяжело пострадали. Ранение получила также иностранная туристка, находившаяся вблизи происшествия.

Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России). Президент Франции Франсуа Олланд уже называл случившееся терактом.