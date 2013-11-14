ЖКХ: Правила содержания подъездов в многоквартирных домах Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые правила содержания и ремонта подъездов в многоквартирных домах появились в Москве. Документ, разработанный департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, опубликован на сайте ведомства.

Регламент устанавливает порядок оказания услуг и сроки выполнения работ сотрудниками управляющих компаний. Поводом для создания регламента стали частые нарушения правил уборки и ремонта.

Так, подметать лестницы первого и второго этажей необходимо ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, при этом частота уборки на третьем этаже и выше зависит от наличия лифта и мусоропровода. Если в доме нет ни того, ни другого, либо имеется только мусоропровод, подметать лестницы нужно дважды в неделю, а при наличии лифта – один раз в неделю. Площадка перед мусоропроводом должна убираться ежедневно - в регламенте подробно прописаны и способы уборки.

Мытье лестниц и лестничных площадок также зависит от наличия лифта и мусоропровода. В тех домах, где лифт есть, влажная уборка проводится один раз в месяц, там, где его нет, – два раза.

Пол лифта необходимо мыть каждый день, а вот протирать стены, двери, плафоны и потолки кабин уборщики могут всего два раз в год. Мыть окна в подъезде и протирать стены и плафоны на лестничных клетках нужно хотя бы один раз в год.

Отдельной главой в регламенте прописаны условия ремонта подъездов и устранения неисправностей. Так, протечка кровли должна быть исправлена за 24 часа, тот же срок отводится на замену разбитых стекол в зимний период (летом срок составляет три дня). Неисправности электросетей, а также проблемы противопожарной защиты предписывается устранить немедленно.

Помимо этого, в документе существует и глава о расходах на проведение ремонтных работ.