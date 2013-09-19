Брать или не брать: как покупать телефон в интернете

Фото: ИТАР-ТАСС

В интернете набирают популярность объявления о продаже дорогих смартфонов по ценам в несколько раз ниже рыночных. Особенно актуально это становится в связи с выходом новых моделей, спрос на которые зачастую превышает предложение.

Однако покупая технику в Сети, следует быть осторожным: зачастую под видом продавцов выступают мошенники.

Так, читательница M24.ru Евгения сообщила, что на одной из торговых площадок в Сети неизвестные разместили объявление о продаже iPhone 5 по бросовой цене. При этом подтвердить свои намерения купить "трубку" можно только предоплатой. Консультант сказал, что деньги поступят им на счет только после того, как клиент скажет номер перевода курьеру. Однако после зачисления средств телефоны мошенников оказались заблокированы, а средства пропали со счета.

В связи с этим сетевое издание M24.ru выяснило, как еще мошенники пытаются заработать на "гонке вооружений".

Так, в августе 2013 года были задержаны злоумышленники, продававшие под видом коробок со смартфонами пищевую соль. Здесь удивительна логика покупателя – человек не проверил, что внутри запечатанной коробки. Отдал он преступникам, кстати, 38 тысяч рублей за два "смартфона".

Отсюда вытекает первое правило – нужно всегда проверять, что внутри. И это касается не только аппарата – в упаковке может не оказаться зарядного устройства, кабеля, наушников или гарантийного талона.

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще один способ, который появился, пожалуй, одновременно с появлением техники – это продажа нерабочих устройств. Такие, как правило, выдаются за рабочие устройства, только "сел заряд", "я тороплюсь", "не включается – у него такое бывает" и "аппарат "замерз" на улице". Последнее, кстати, отчасти правда – многие устройства отказываются включаться на морозе. Тогда нужно подождать, пока аппарат "отогреется".

В любом случае сомнений в работе сложного технического устройства быть не должно: необходимо проверить все функции, а также позвонить знакомому для теста микрофона и динамика.

Другая опасность, подстерегающая покупателя, – это отремонтированная техника. Для этого злоумышленники покупают несколько сломанных аппаратов, при помощи несложных устройств и неоригинальных комплектующих чинят их и продают. Стоит ли говорить, что срок жизни устройства в таком случае будет минимальным.

Бывает и другая ситуация: например, один из крупных российских ритейлеров объявил о больших скидках на популярный в то время телефон. У некоторых пользователей "трубка" отказалась работать через месяц. В сервисном центре ремонтировать такое отказались – телефон уже был в СЦ и лишился гарантии.

Застраховаться от этого сложно, ведь продавец может распечатать новый гарантийный талон. Покупателю нужно проверить пломбу под крышкой аппарата (если она снимается), осмотреть корпус и дисплей на наличие царапин и люфтов.

Также у мошенников есть интересная схема, которую используют в оживленных местах. Покупателю дают полностью исправный аппарат, но после проверки говорят, что "нужно зарядить батарею". Пока внимание клиента отвлекают зарядкой и аккумулятором, происходит подмена телефона на сломанный аппарат. Разумеется, поломка выявляется уже дома. Чтобы не допустить этого, после проверки нельзя выпускать телефон из рук – преступники постоянно совершенствуют ловкость.

Фото: ИТАР-ТАСС

Если телефон при покупке "с рук" новый, исправный, без царапин, с полным комплектом аксессуаров, но все же стоит намного дешевле своих "собратьев" из магазина – велик шанс, что покупателю продают копию оригинального аппарата.

В последнее время фирмы, чаще всего расположенные в Китае, научились делать схожий с оригинальным интерфейс своих "трубок", а корпус и вовсе не отличить от настоящего. Главная опасность подстерегает пользователя уже после покупки – функционал у подделки будет ниже, как и цена. Отличить настоящий аппарат от фальшивки несложно – как правило, копии выглядят и работают несколько хуже оригинала.

Напоследок стоит отметить, что высокотехнологичные устройства лучше покупать новыми и в крупных магазинах – там шанс быть одураченнным меньше всего. Кроме того, крупные ритейлеры дают гарантию на свои аппараты.

Сергей Блохин