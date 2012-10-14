Количество поддельных пятитысячных банкнот осенью удвоилось

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество выявленных в банковской системе России поддельных пятитысячных банкнот в третьем квартале 2012 года увеличилось до 11,2 тысяч. Для сравнения: во втором квартале их количество равнялось 5,7 тысячам, а за весь 2011 год было обнаружено 12,5 тысяч подделок.

В предыдущие годы фальшивомонетчики чаще подделывали тысячные купюры. Сейчас разрыв в количестве поддельных пятитысячных купюр с тысячными сокращается. Если в 2011 году фальшивых тысячных банкнот было выявлено в 6,3 раза больше, чем пятитысячных, то в третьем квартале – всего на 9% больше (12,2 тысяч против 11,2 тысяч), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральный банк России.