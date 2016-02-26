Более 130 сирот получили подарки в рамках благотворительной акции

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 130 детей-сирот из центров "Синяя птица" и "Наш дом" получили подарки в рамках акции "2016 добрых дел", очередной этап которой завершился 16, 17, 18 и 25 февраля, сообщает пресс-служба Фонда развития и поддержки социальных интернет-инициатив (ФРиПСИИ).

Ребятам подарили то, что они сами пожелали и нарисовали. Мальчикам достались игрушечные железные дороги, полицейские машины, роботы, супергерои и настольный хоккей. Девочкам – модная одежда и аксессуары, игрушечные домики и коляски для кукол.

Воспитанники подросткового возраста, в основном, просили бытовые приборы и прочую технику, которой они смогут воспользоваться после того, как покинут детский дом. Многие дети оказались неравнодушными к спорту, поэтому их подарками были лыжи, коньки, футбольная форма, самокаты, скейтборды и другие предметы спортивного инвентаря. Самыми нестандартными пожеланиями стали специальный домик для кота и подушка Принцесса Пупырка из мультика "Время приключений".

"Жизнь в большом городе": Центры содействия семейному воспитанию

Напомним, акция "2016 добрых дел" проходит с 7 декабря 2015 года среди большей части детских домов Центрального федерального округа. В 2016 году к мероприятию должны присоединиться учреждения из других регионов. Согласно правилам акции, ребята из детских домов-участников должны нарисовать заветный подарок, после чего изображение опубликуют в интернете.

Исполнить желание ребенка может любой пользователь сети. Организаторы также собираются провести ряд благотворительных мероприятий, с помощью которых можно будет собрать необходимую сумму на приобретение подарков. Более подробную информацию можно узнать в официальном сообществе фонда ВКонтакте.